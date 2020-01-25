ماكرون لغوايدو: لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة سريعا في فنزويلا

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنه استقبل في قصر الإليزيه النائب الفنزويلي المعارض ​خوان غوايدو​.

وأكدت صحيقة "​لوفيغارو​" الفرنسية نقلاً عن ماكرون، أن "اللقاء كان بناء وأن ​فرنسا​ تدعم تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة سريعا في ​فنزويلا​".

وكان قد وصل غوايدو إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد لقائه في لندن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ومشاركته في دافوس بـسويسرا بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

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وتشهد فنزويلا، منذ كانون الثاني الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد.

وأعلنت ​الولايات المتحدة​ اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، فيما أعلن مادورو، أنه هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة"، مقابل دعم ​روسيا​ و​الصين​ و​تركيا​ وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.

وخسر زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، منصبه قبل أسبوع، لصالح لويس بارا في انتخابات هامة.