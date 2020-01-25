أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه استقبل في قصر الإليزيه النائب الفنزويلي المعارض خوان غوايدو.
وأكدت صحيقة "لوفيغارو" الفرنسية نقلاً عن ماكرون، أن "اللقاء كان بناء وأن فرنسا تدعم تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة سريعا في فنزويلا".
وكان قد وصل غوايدو إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد لقائه في لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومشاركته في دافوس بـسويسرا بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتشهد فنزويلا، منذ كانون الثاني الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما أعلن مادورو، أنه هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة"، مقابل دعم روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.
وخسر زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، منصبه قبل أسبوع، لصالح لويس بارا في انتخابات هامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون لغوايدو: لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة سريعا في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.