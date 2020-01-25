جونسون: نناقش استخدام التعريفات الجمركية للضغط على الاتحاد الأوروبي

ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحكومته، استخدام "التعريفات الجمركية" كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي وأميركا، للتعجيل بالمحادثات التجارية لعقد اتفاقيات بينهم بعد بريكست.
ونقلت صحيفة "التايمز" الأميركية عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،أنه يفكر في "تهديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية عالية على بضائعهما لزيادة الضغط عليهما، وذلك لإبرام اتفاقيات تجارية مع بلاده بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المحادثات التجارية خلال اجتماع هذا الأسبوع، قد تسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المائة، على بعض أنواع الجبن الفرنسي، و10 في المائة على السيارات الألمانية".
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