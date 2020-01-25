أفادت وكالة "سبوتنيك" في ​العراق​، بأن قوات ​مكافحة الشغب​ اقتحمت ساحة الخلاني، وأقدمت على إحراق خيم الاعتصام في بداية نفق التحرير، وسط العاصمة ​بغداد​. ونقلت عن شاهد عيان، أن قوات مكافحة الشغب، اقتحمت نفق التحرير، من جهة ساحة الخلاني، بتفريق ​المتظاهرين​ بإستخدام الرصاص الحي، وقنابل ​الغاز​ المسيل للدموع، وصولا ً إلى بداية نفق التحرير، وسط المدينة حيث قامت بإشعال النار في خيم المعتصمين لفض، وإنهاء الاحتجاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة الشغب العراقية تقتحم نفق التحرير بالرصاص وتحرق خيم الإعتصام وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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