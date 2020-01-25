الرئيس الصيني يعقد إجتماعاً لمناقشة تدابير مكافحة "كورونا"

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، اجتماعا لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.
وكانت قد أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة، وقد أدى إلى 41 حالة وفاة. كما تم تسجيل 1965 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة أن تفشي الوباء امتد إلى مقاطعة تشينغهاي، ليرتفع عدد المناطق المتأثرة على مستوى المقاطعات بالصين إلى 30.
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