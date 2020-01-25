مكتب الاعلام بالرئاسة: اي كلام لا يصدر عن الرئيس مباشرة لا يمكن الاعتداد به

أكد مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن "اي كلام لا يصدر عن فخامة الرئيس مباشرة او من خلال مكتب الاعلام لا يمكن الاعتداد به او الاستناد اليه وترويجه، لاسيما في الظروف الراهنة حيث تكثر التسريبات والشائعات و​الاخبار​ الملفقة".

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