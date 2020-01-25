شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم مهرجانا للسباحة احتفالا بعيد الشرطة بمشاركة 100 لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ68 عاما، نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة بورسعيد، مهرجان للسباحة، بالمدينة الرياضية، تحت رعاية عادل اللمعى أمين الحزب بالمحافظة وبالتعاون مع منطقة بورسعيد للسباحة.

شارك فى المهرجان والذى يحمل اسم "مهرجان مستقبل وطن للسباحة 2020 " مجموعة من الأندية التابعة بمنطقة بورسعيد للسباحة.

جاء المهرجان تحت شعار " كتفا بكتف قلبا على قلب لصنع مستقبل وطن " وذلك بحضور امين الحزب والنواب وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وأمناء وأعضاء أمانات الأقسام، والقيادات والرموز الرياضية.

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وخلال المهرجان تم تكريم الأبطال من ابناء المحافظة من المميزين منهم الرائد على الزينى بطل التجديف والكياك والكانوى المصرى واللاعبين الفائزين بالسباقات والحكام المشاركين فى ادارة السباقات وممثلين عن منطقة السباحة ومنطقة الغوص والانقاذ.

وأكد عادل اللمعى أمين الحزب المحافظة، على حرص الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن الدائم على تشجيع الشباب لممارسة الرياضة وذلك استكمالا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الرياضة للجميع.

وأثنى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، على تنظيم المهرجان الرياضية والمستوى المبشر للمشاركين فى المسابقات من نجوم المستقبل فى السباحة، مشيرا إلى أن المهرجان أبرز العديد من اللاعبين المميزين وقريبا سيكون لهم مستقبل باهر ومن ابطال مصر فى السباحة.

ومن جانبه، قال محمد عبد العزيز أمين العمل الجماهيرى بالمحافظة، والمشرف على التنظيم، أن المهرجان انطلق يوم أمس الجمعة، فى الرابعة عصراً، بحمام السباحة الأوليمبى بالمدينة الرياضية بحضور أكثر من 100 لاعب ولاعبيه من العديد من أندية بورسعيد مثلوا المراحل العمرية 7، 8، 9، 10 سنوات بنين وبنات، موجهاً بالشكر اللاعبين وأولياء الأمور على حرصهم فى المشاركة فى المهرجان رغم صعوبة الطقس.