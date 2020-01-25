شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية الوفاء بالوعد.. 6 آلاف و171 مستحقا تقدموا بطلبات تحديد رغباتهم من إجمالى 11.500 مستحق بتعويضات أهالى النوبة.. تعويض 2009 عينا بتمليكهم الأراضى المقامة عليها مساكنهم.. وتمليك 2020 أرضا قابلة للزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على عدد من الأرقام عن احتفالية الوفاء بالوعد، وتسليم التعويضات لمن لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

وأوضح الإنفوجراف أن 11 ألفا و500 هو عدد المستحقين للتعويضات و6 آلاف و171مستحقا هم عدد المتقدمين بطلبات تحديد الرغبة.

وأشار الإنفوجراف إلى أن 2009 مستحقين تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم الأراضى المقامة عليها مساكنهم، و187 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتقرير حق انتفاع لهم بأراضي طرح النهر، و2020 تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم أرض قابلة للزراعة و302 مستحق تم تعويضهم تعويضات نقدية.

وأوضح الإنفوجراف أن 445 أرضا قابلة للزراعة بمنطقة وادى الأمل بأسوان، و2909 أراض قابلة للزراعة بمنطقة خور قندى بأسوان سيتم تمليكها للمستحقين للتعويض .

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وأشار الإنفوجراف إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجه في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذي عُقد في يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم.

وتم تشكيل لَجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، شُكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شئون مجلس النواب، ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمُستحقي التعويض أنماطا عديدة من التعويضات؛ للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقا لرغباتهم..

وأعلنت الحكومة عن فتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات؛ لتكون أمامهم فُرصةً أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، وستقوم اللجنة بإعلان موعد تلقي الرغبات والعمل على تلبيتها وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية، التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن