شكرا لقرائتكم خبر عن عصام تليمة: تأجير شقة لحزب النور "حرام".. وسلفى يرد: إخواني مأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معركة جديدة دارت بين حزب النور وبين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا، وذلك بعد هجوم عصام تليمة، القيادى الإخوانى والهارب في إسطنبول، على حزب النور، واصفا أعضاء الحزب بالكاذبين، وعدم جواز تأجير مقرات لحزبهم.

وقال تليمة في فتوى له، ردا على سؤال وجه له عبر برنامجه الذى يقدمه على أحدى قنوات الجماعة الإرهابية "هل يجوز تأجير شقة لتكون مقرا لحزب النور، فأفتى الداعية الإخواني، بعدم جواز ذلك، قائلا :"لو هتأجر شقة أن تكون زريبة للبهائم أفضل، أو مكان يعالج فيه البهائم أنفع وأفضل من تأجيرها لحزب النور".

الأمر الذى جعل الدعوة السلفية، ترد على ما وصفوه بالمهاترات الإخوانية، حيث قال الشيخ سامح عبد الحميد، أحد أعضاء الدعوة السلفية وحزب النور، إن عصام تليمة هو شخص جاهل بالشرع والدين، وكل الفتاوي التي يصدرها يستخدمها لمصلحة الجماعة الإرهابية ويوظفها لذلك، وإن هجوم الإخوان على حزب النور، يأتي بسبب تأييده الدولة ضد هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف الداعية السلفي في تصريح لـ"الخليج 365"، أن تليمة هو مجرد عميل مأجور ينفذ أجندة الإخوان، لمهاجمة الدولة المصرية، وكل من يؤيد الدولة من أحزاب ومؤسسات وغيرها، لافتا إلى أن حزب النور مستمر في كشف زور وفضائح هذه الجماعة الإخوانية وكل عناصرها، ومستمر في دعم الدولة المصرية وجيشها وشرطتها، وسيواصل إظهار حقيقة هذه الجماعة الإرهابية بشكل مستمر.

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وتابع أن هؤلاء الأشخاص هم مجرد أدوات تستخدمها الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططاتها، فهم يسعون دائما إلى جر حزب النور في مشاكل، والسعى لاستفزاز عناصر الدعوة السلفية، للدخول معهم في معارك، ولكن الحزب ولا الدعوة سيستجيب لهم .