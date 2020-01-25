شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تفتح ملف مخالفات تأشيرات "الحج والعمرة" بحضور الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسة ملفات تناقشها لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب الأسبوع الجارى، برئاسة النائب عمرو صدقى، وبحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة بالموضوعات المطروحة للنقاش، إلى جانب أعضاء اللجنة، فيما تحتل مشكلات الحج والعمرة الأهمية الكبرى فى الموضوعات.

ويستعرض ”الخليج 365” تلك الموضوعات على النحو التالى:

1. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن عدم قيام الشركة القابضة للسياحة بالاستغلال الأمثل للأصول المتاحة للشركات التابعة لها.

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2. استكمال مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة بشأن البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة والضوابط المنظمة لها.

3. مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين محمد أحمد فؤاد، وزكريا حسان، بشأن وجود ممارسات مخالفة في تنظيم تأشيرة الحج والعمرة مما يترتب عليها ضررا بالغا للمعتمرين والحجاج وتسبب في منع المواطنين عن أداء شعائرهم الدينية بحرية.

4. استعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لشارع المعز لدين الله الفاطمي ومنطقة القاهرة الفاطمية يوم الأربعاء 15/1/2020، للوقوف على أعمال التطوير التي تتم فيهما، ومتابعة التجهيز المرفقي لأعمال التطوير في هذه المنطقة الحيوية على أرض الواقع.

5. استكمال استعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لشارع المعز لدين الله الفاطمي ومنطقة القاهرة الفاطمية يوم الأربعاء 15/1/2020، للوقوف على أعمال التطوير التي تتم فيهما، ومتابعة التجهيز المرفقي لأعمال التطوير في هذه المنطقة الحيوية على أرض الواقع.