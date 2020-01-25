يوم تشريعى جدا.. لجان البرلمان تناقش غدا 6 قوانين أبرزها "البنك المركزى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، نظر 6 مشروعات قوانين جنباً إلى جنب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجة إلى عدد من الوزراء حول الملفات الخدمية المختلفة، وفى مقدمتها مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ونرصد على النحو التالى مشروعات القوانين المزمع مناقشتها أمام اللجان النوعية غداً الأحد: لجنة الشؤون الاقتصادية :استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.



لجنة المشروعات الصغيرة:استكمال مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



لجنة الطاقة والبيئة :نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.



لجنة الزراعة والرى:مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".



لجنة الشؤون الدينية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية".



لجنة الشؤون الصحية :استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من العضو عبدالحميد محمد الشيخ وستين عضواَ آخرين بشأن، تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.



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