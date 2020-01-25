شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسس الضريبة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بحجم أعمال 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الإجتماعات الأخيرة للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، الموافقة علي المادة المنظمة للضريبة المستحقة علي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجمه أعمالها علي مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت لها. وفي ضوء المادة (85) من مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، تٌحدد الضريبة وفقا للأسس الآتية : (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 3 ملايين جنية ولا يجاوز 10 مليون جنية سنويا، وبحد اقصي علي النحو الاتي : ·الحد الأقصي للضريبة المستحقة علي المشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 7 ملايين جنية ولا يجاوز 10 ملايين جنية سوياً يقدر بـ(100 ألف جنيه سنويا). Advertisements ·الحد الأقصي للضريبة المستحقة علي المشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 5 ملايين جنية ولا يجاوز 7 ملايين جنية سنويا، يقدر بـ(60 ألف جنيه سنويا), ·الحد الأقصي للضريبة المستحقة علي المشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 3 ملايين جنية ولا يجاوز 5 ملايين جنية سنويا، يقدر بـ(40 ألف جنيه سنويا). (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليوني جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنوياً. (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنوياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف أسس الضريبة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بحجم أعمال 10 ملايين جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.