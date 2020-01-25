شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني تركى يفضح تعامل نظام أردوغان مع أطفال المعتقلين خلال الزيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر فاروق جرجرلى أوغلو - نائب بحزب الشعوب الديمقراطى، إن الانتهاكات الإنسانية لم تنته فى تركيا، ونظام أردوغان يواصل جرائمه ضد المواطنين، والأطفال والنساء بشكل مستمر، حيث قال النائب التركى المعارض في فيديو له بثه موقع تركيا الآن: "لا تنتهى الانتهاكات الإنسانية إنهم يقومون بممارسة الضغوط، لدرجة أنهم يجعلون طفلتى البالغة عامين تخلع حذاءها في الزيارات، حتى أنها عندما ترى جهاز الأشعة السينية فى أى مركز تجارى تقوم بخلع حذائها ومعطفها من الخوف.

وتابع: "طفلة تبلغ 27 شهرًا، وأصيبت بصدمة تمامًا تخيلوا، كيف تشكّل العالم النفسى لهذه الطفلة الصغيرة، تقوم الطفلة بخلع حذائها ومعطفها عندما ترى جهاز الأشعة السينية فى أى مركز تجارى وليس فى السجن من الخوف، لماذا يحدث ذلك؟، لأنهم يقومون بمعاملتهم معاملة غير إنسانية.

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وتنوعت الفئات التى تتعرض للقمع والانتهاكات من قبل النظام التركي، فمن اعتقال الصحفيين فى تركيا، إلى الاعتداء بشكل وحشى على المدرسين الأتراك، فى وقت كشفت فيه بيانات رسمية ارتفاع عدد الأطباء الأتراك الذين لا يرغبون فى العمل بتركيا ويسعون لترك بلادهم.