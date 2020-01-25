محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالا بعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء عادل الطحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اليوم السبت، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة قوات أمن الفيوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

ووجه محافظ الفيوم التهنئة لضباط الشرطة، مشيدًا بدورهم وما يقدمونه من تضحيات في سبيل استقرار الوطن لإحداث التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخًا جاذبًا للاستثمار والعمل.