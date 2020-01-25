محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
يستقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غدًا الأحد، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة.
ومن المقرر أن تشمل جولة الوزيرة تفقد مركز تابع للتضامن الاجتماعي في طوخ، وكذلك تفقد مديرية التضامن وعدد من المؤسسات الاجتماعية بمدينة بنها.
كما يشهد المحافظ في تمام الساعة 9 صباحًا تدشين احتفالية يوم البيئة الوطني (التحول إلى الأخضر.. طريق الاستدامة) بالتعاون مع وزارة البيئة حيث سيتم زراعة أشجار في عدة مناطق بمدينة بنها.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. وزيرة التضامن تزور القليوبية لتفقد سير العمل في مركزي بنها وطوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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