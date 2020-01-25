غدًا.. وزيرة التضامن تزور القليوبية لتفقد سير العمل في مركزي بنها وطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

يستقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غدًا الأحد، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزيرة تفقد مركز تابع للتضامن الاجتماعي في طوخ، وكذلك تفقد مديرية التضامن وعدد من المؤسسات الاجتماعية بمدينة بنها.

كما يشهد المحافظ في تمام الساعة 9 صباحًا تدشين احتفالية يوم البيئة الوطني (التحول إلى الأخضر.. طريق الاستدامة) بالتعاون مع وزارة البيئة حيث سيتم زراعة أشجار في عدة مناطق بمدينة بنها.