الداخلية: ضبط شبكة بث قنوات مشفرة فوق سطح أحد المنازل بإيتاى البارود-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائمين على تشغيل شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة عبر استقبالها من القمر الصناعي، وإعادة تشفيرها، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيام 3 أشخاص ("فنيان تركيبات أجهزة دش - صاحب محل أجهزة ريسيفر" – مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، بإنشاء وإدارة شبكة بث فضائي لبث القنوات الفضائية المشفرة عبر استقبالها من القمر الصناعي، وإعادة تشفيرها بترقيم خاص عبر تردد "محدد"، حيث يتم ربط التردد المشار إليه بأجهزة "الريسيفر" المعدة للتوزيع على المشتركين بواسطة وحدة بث هوائى "أنتنة" (غير مصرح بتداولها) مثبتة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بقصد توسيع محيط توزيعها بمقدار 100 كيلو متر لتغطية عدد من المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف تلك المقار المشار إليها، مما أسفرت عن ضبط (إثنين من المتهمين)، كما عثر على أجهزة إرسال تعمل على إعادة إرسال، وتوزيع عدد 38 قناة مرسلة وتقوم بالتوزيع على نطاق 100 كيلو دائرى لمحافظات "البحيرة - الإسكندرية – الغربية – المنوفية"، و 305 جهاز "ريسيفر" مزود بمدخل "USB" للإتصال بالإنترنت عبر خادم يتحكم في فتح القنوات المشار إليها، والعديد من الأجهزة "تحليل الإشارة – رافع تردد قنوات – استقبال ترددات – توزيع إشارات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى ضبط المتهم الهارب.