الجزائر / وصول وزراء خارجية دول الجوار الليبي و صبري الباش طبجي يمثل تونس

بدأ، منذ صبيحة اليوم الخميس 23 جانفي 2020 ، وصول وزراء الخارجية، الدول المعنية بالحوار الذي تبنته الجزائر حول الأزمة الليبية.

ووصل كل من وزير الخارجية المصري ، والمكلف بتسير وزارة الخارجية صبري الباش طلجي ، ومالي، والسودان، إلى الجزائر.

وتحتضن الجزائر ، الخميس، بالعاصمة، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة 6 دول بالإضافة إلى ليبيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الإجتماع ستشارك فيه تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر، مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها.

ويتم استعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا، بعد التصعيد الحاصل لمساعي الأطراف الدولية وعلى رأسها الجزائر لإيجاد مسار تسوية الأزمة.