العثور على الطفل المقدسي المفقود ميتًا والفلسطينيون يحملون سلطات إسرائيل المسئولية

أعلنت مصادر طبية في مدينة القدس وفاة الطفل قيس أبو رميلة 8 سنوات بعد العثور عليه في مجمع مياه الأمطار بالقرب من منزله في بيت حنينا فقدت أثاره عصر أمس الجمعة وفقا لموقع روسيا اليوم .

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، قالت مصادر محلية في

القدس إنه جرى العثور على الطفل، وأظهر شريط مصور طواقم الإسعاف وهي تجري محاولات إنعاش للطفل في المكان، بعد تعرضه للبرد الشديد لساعات طويلة.

قال بيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إنه تم "العثور على الفتى

قبل قليل وتم نقله للطواقم الطبية التي باشرت بمعالجته ونقله إلى المشفى. ووفقا للمعلومات التي وصلت للإطفاء والإنقاذ الليلة الماضية، وصلت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة واد الجوز إلى منطقة تجمعت فيها مياه الأمطار وعملت ساعات على سحب المياه. واتضح أن الفتى موجود في المكان تحت لوح خشبي، وعملت الطواقم على تخليصه ونقله للطواقم الطبية التي وصفت حالته بالخطيرة