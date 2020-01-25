قريشي: تخفيف بريطانيا تحذيرات السفر لباكستان "مشجع"

وصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قرار الحكومة البريطانية الخاص بتخفيف تحذيرات السفر إلى باكستان بأنه مشجع وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال قريشي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم السبت إن ذلك الأمر من شأنه أن يسهم في تعزيز المزيد من العلاقات الثنائية

بين باكستان وبريطانيا، مرجعا الفضل في ذلك إلى القوات المسلحة الباكستانية ودورها في تحسين الوضع الأمني في البلاد.



وأضاف أنه تحدث مع نظيره البريطاني، كما تحدث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في

هذا الشأن، وأشار إلى أن باكستان تبحث أيضاً مساعدة المملكة العربية السعودية وماليزيا لتعزيز مجال السياحة في البلاد.



وكانت السفارة البريطانية في إسلام آباد قد أعلنت أمس تخفيف تحذيرات السفر إلى باكستان بعد تحسن الوضع الأمني، وعودة الخطوط الجوية البريطانية إلى البلاد في شهر يونيو الماضي ، إلى جانب زيارة دوق ودوقة كامبريدج إلى باكستان في شهر أكتوبر عام 2019.