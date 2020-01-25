الفلبين تطالب "القصاص" مرتين من قتلة الخادمة الفلبينية

صعدت الحكومة الفلبينية من لهجتها ضد الكويت ومطالبتها بحياة شخصين مقابل حياة الخادمة الفلبينية المقتولة.

أعادت تصريحات المسئولين الحكوميين إلى الواجهة عبر وسائل الإعلام الرسمية الفلبينية، في أعقاب مقتل الخادمة الفلبينية جانلين فيلافيندي، والتي تسببت وفاتها في إعادة فرض الفلبين حظراً على إرسال العمالة المعينة حديثاً إلى الكويت، وصرح وزير الخارجية الفلبينية، أن الفلبين سترفض أي «دية» أو أموال تقدم من المتهمين بقتل

الخادمة، كتعويض على وفاتها، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية.

ونشرت الوكالة الرسمية تصريحات وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، والتي كتبها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، وأشار فيها إلى أن «الفلبين سترفض أي دية تقدم من قتلة الخادمة، بل ذهب إلى حد المطالبة بحياة شخصين بدل حياة الخادمة المقتولة».

وكتب الوزير عبر حسابه في «تويتر»: «وأرفض أي عرض يقدم كدية أو أموال عن تعذيب وقتل (الخادمة فيلافيندي).. أريد حياة شخصين اثنين بدل حياة الخادمة فيلافيندي». وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن «المحامي الذي عينته وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لمقاضاة قتلة الخادمة الفلبينية غير مصرح له باقتراح أو قبول أي دية أو أموال تقدم من قتلة فيلافيندي».

جدير بالذكر، أن الفلبين كانت قد أعلنت قبل أيام، أن السلطات في الكويت قد سمحت لها بالمشاركة في التحقيق بشأن قضية قتل الخادمة الفلبينية فيلافيندي