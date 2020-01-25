مدارس هونج كونج تغلق أبوابها لتجنب كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن إعلان حالة الطوارئ في هونج كونج، وقررت إغلاق المدارس حتى 17 فبراير بسبب فيروس كورونا.
المصابين والوفيات.
وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد
ونشرت القوات المسلحة الصينية، أمس الجمعة، طواقم طبية محترفة في إطار مواجهة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي الفيروس، وفقا لما أعلنته السلطات العسكرية الصينية.
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