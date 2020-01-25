الجيش السوري يطهر قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي الشرقي

استعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، السيطرة على بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب فيها بريف إدلب الجنوبي الشرقي محققة تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة معرة النعمان وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة على محور قرية أبو جريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان إحدى أكبر مناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية على هذا

المحور انتهت باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبو جريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان.وحررت وحدات من الجيش أمس قرى وبلدات السمكة والتح ودير الشرقي بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد امتصاص هجوم كبير شنه إرهابيو تنظيم جبهة النصرة أمس الأول وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.