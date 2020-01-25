ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 4 حالات

ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في أستراليا إلى 4 حالات، وذلك عقب إعلان السلطات الصحية في ولاية (نيو ساوث ويلز) ظهور 3 حالات إصابة أخرى في الولاية وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم السبت أن حالات الإصابة الثلاثة تتلقى حاليًا العلاج في مستشفيات في أنحاء مدينة "سيدني"، مضيفة أن المصابينهم ثلاثة رجال في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات وتعرضوا للمرض في الصين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان، في وقت سابق اليوم، عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية "فيكتوريا" الأسترالية مع نقل المريض إلى المستشفى بحالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن.
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