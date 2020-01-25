مساعد وزير الخارجية الأمريكي: لم نجر محادثات بشأن خروج قواتنا مع العراق

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى "ديفيد شنكر": إنه لم يتم إجراء أي محادثات مع الجانب العراقي بخصوص خروج القوات الأمريكية من العراق.
وفي مقابلة خاصة مع "الحرة"، أشار شنكر، إلى أن هناك حوارا بين واشنطن والحكومة العراقية بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبشأن لبنان، قال شنكر: إن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب أن كانت الحكومة الجديدة ملتزمة بمحاربة الفساد، وإخراج لبنان من أزمته المالية.
أضاف أن الولايات المتحدة تلعب دورا مهما في مساعي حل النزاع في ليبيا.
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