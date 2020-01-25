أكدت السفارة العراقية في تركيا، اليوم السبت، عدم وجود إصابات بين أفراد الجالية العراقية جراء الزلزال العنيف الذي ضرب شرق تركيا أمس وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
قالت السفارة العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إنه لا توجد إصابات بين أبناء الجاليةجراء الزلزال في تركيا".
كانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قد أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس، شرق البلاد إلى 21 حالة وفاة، والمصابين إلى 1030 شخصًا، في عدد من الولايات التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة العراقية في أنقرة: لا إصابات بين العراقيين جراء زلزال تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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