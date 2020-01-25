السفارة العراقية في أنقرة: لا إصابات بين العراقيين جراء زلزال تركيا

أكدت السفارة العراقية في تركيا، اليوم السبت، عدم وجود إصابات بين أفراد الجالية العراقية جراء الزلزال العنيف الذي ضرب شرق تركيا أمس وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.

قالت السفارة العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إنه لا توجد إصابات بين أبناء الجالية

جراء الزلزال في تركيا".كانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قد أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس، شرق البلاد إلى 21 حالة وفاة، والمصابين إلى 1030 شخصًا، في عدد من الولايات التركية.