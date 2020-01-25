الاتحاد الأوروبي يتبرع لضحايا الإرهاب في نيجيريا

تبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ(26.5 مليون يورو) (29 مليون دولار) لدعم ضحايا العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة "ذس داي" النيجيرية.
وأضافت الصحيفة التي تصدر في لاجوس نقلاً عن يانيز لينارستش، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات قوله "هذه الأموال مخصصة للغذاء والمأوى والتعليم والمياه ومرافق الصرف الصحي للأطفال المتضررين من الصراع".
وبحسب وكالة بلومبرج،أجبرت هجمات بوكو حرام حوالي مليوني شخص على الفرار من منازلهم في نيجيريا من منذ بداية حملة عنيفة في عام 2009. كما امتد العنف إلى الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى.
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