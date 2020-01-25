[ تركيا..ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 22 حالة وفاة واستمرار الهزات الارتدادية ]

ارتفع عدد ضحايا زلزال "شرق تركيا" إلى 22 وفاة، فيما وصل إجمالي الهزات الارتدادية عقب الزلزال إلى 228 هزة ارتدادية.



وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 22 حالة وفاة، وعدد المصابين وصل إلى 1030 شخصا، في عدد من الولايات التركية.



وصباح السبت، أعلنت "آفاد"، أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض في ولاية ألازيغ.



و كشف وزراء الداخلية والصحة والبيئة في البلاد، عن تمكن فرق الإنقاذ من انقاذ 39 شخصاً من تحت الأنقاض.



ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8درجة ولاية "ألازيغ" (شرقا)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، بحسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال 6.5 درجة.



الأناضول

