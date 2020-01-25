كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا ما زال حادًا".. الصين تشكو شح الإمدادات الطبية بمدينة ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت السلطات الصينية، اليوم السبت، المتبرعين المحليين والدوليين تقديم إمدادات طبية مثل الكمامات والملابس الواقية، بعد شح الإمدادات الطبية في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس أول مرة.

وأشار مسؤول في إقليم هوبي، إلى أن وباء كورونا الجديد مازال حادا، وسط ارتفاع عدد الوفيات بالمرض إلى 41 في الصين، وسجلت أكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة هوبي.

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وتلقى إقليم هوبي، أمس الجمعة، تبرعات من الجمهور زادت على 1.2 مليون كمامة، و30 مليون يوان (4.35 مليون دولار)، حسبما نقلت "رويترز".

وقالت حكومة مدينة ووهان التي تقع في وسط الصين، إنها ستمنع سير المركبات غير الضرورية في وسط المدينة اعتبارا من الأحد لاحتواء وباء فيروس "كورونا"، حسبما نقلت صحيفة الشعب اليومية الصينية.