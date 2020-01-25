كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تنشأ آلية خاصة لضمان الإمداد المباشر للسلع الأساسية إلى مدينة ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشأت وزارة التجارة الصينية آلية خاصة "للممرات الخضراء" لضمان وصول الإمدادات المباشرة للسلع الأساسية إلى مدينة ووهان بوسط البلاد، والتي كانت مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المميت، حسبما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت.

ووفقًا للوزارة، تراقب السلطات عن كثب الأسعار في ضوء تفشي الفيروس، قائلة، إنها لا تزال مستقرة عندما يتعلق الأمر بالطعام والسلع الأساسية.

وفي الوقت نفسه، تتخذ وزارة التجارة في مقاطعة هوبي تدابير لتجنب نقص الغذاء في ووهان، بما في ذلك من خلال سحب جزء من احتياطيات الغذاء التي كانت مخزنة لقضاء عطلة رأس السنة الصينية.

ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، مغلقة منذ صباح يوم الخميس بسبب تفشي الفيروس. فرضت السلطات قيودًا على سفر السكان وأوقفت خدمات النقل، بما في ذلك المترو والحافلات والعبارات. تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المدينة أيضًا.

Advertisements

تم اكتشاف النوع غير المعروف من الالتهاب الرئوي الفيروسي لأول مرة في ووهان بمقاطعة هوبى في أواخر ديسمبر. ومنذ ذلك الحين تم التأكيد على أنه سلالة جديدة من فيروس كورونا، ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، فقد تم إصابة 1287 شخصًا بالفيروس في جميع أنحاء الصين، وتوفي 41 شخصًا بسبب هذا المرض.

كما تم تسجيل حالات مؤكدة للفيروس التاجي الجديد في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وفرنسا ونيبال وأستراليا.

وقد أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض حظر السفر على مزيد من المدن ليشمل 65 مليون شخص بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين الآن 1287.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية بالصين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 26 حالة، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.