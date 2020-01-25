كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجون عراقيون يحرقون قنصلية إيران في البصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرق المحتجون العراقيون، اليوم السبت، مقر القنصلية الإيرانية فى محافظة البصرة احتجاجا على تدخل إيران فى شؤون العراق الداخلية.

وطالب المتظاهرون العراقيون، بضرورة خروج كافة الميليشيات المسلحة التى تدعمها إيران فى الأراضى العراقية وخاصة فى البصرة.

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وكانت مواجهات قد اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وبحسب وكالة رويترز، أزالت السلطات العراقية، الحواجز الخرسانية من ساحة الخلاني في بغداد، وقد أمرت بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة.