كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان يوقع اتفاقا مبدئيا لإنهاء الصراع مع الجماعات المتمردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الحكومة السودانية والجماعات المتمردة الرئيسية اتفاقًا أوليًا في جنوب السودان، مما يمثل خطوة إيجابية أخرى نحو إنهاء العديد من النزاعات المستمرة.

وعرض المجلس الحاكم في السودان استئناف محادثات السلام مع الجماعات المتمردة في أكتوبر بعد الإطاحة بزعيم السودان عمر البشير في العام الماضي.

وقال محمد حمدان دجالو نائب رئيس المجلس الذي يرأس وفد الخرطوم "حكومة السودان أكثر استعدادًا من قبل للتوصل إلى تسوية سلمية في السودان."

وجمعت محادثات السلام مجموعات تعمل في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ومع ذلك، رفض وفد جنوب كردفان التوقيع على الاتفاق، قائلًا إنهم يريدون المزيد من التنازلات بما في ذلك دولة تتمتع بالحكم الذاتي. ولكن مجموعات أخرى انتهزت الفرصة لتأمين المطالب الرئيسية، بما في ذلك الاستقلال القانوني والسلطات التنظيمية المحلية.

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وصرح نائب زعيم الجماعة المتمردة ياسر سعيد عرمان "بعد هذا التوقيع سننهي الاتفاق الكامل وستكون الحركة الشعبية لتحرير السودان- الشمال جزءًا من النظام الجديد في الخرطوم".

وقال الهادي إدريس، الذي يرأس تحالفًا من مجموعات تسمى الجبهة الثورية السودانية، إن الاتفاقية مهدت الطريق لتوحيد ميليشيات المتمردين السودانيين مع القوات الحكومية وتشكيل جيش وطني.

كما تناول الاتفاق قضايا الأراضي، مثل استئجار أرض خصبة لعقود مدتها 100 عام. سوف تنتهي الآن في أقل من 20 سنة.

وقُتل ما يصل إلى 300000 شخص خلال نزاع دارفور، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. واتهمت جماعات حقوق الإنسان قوات البشير، والميليشيات الموالية بالتطهير العرقي والاغتصاب المنظم للمدنيين. نقلًا عن رويترز.

