كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلغاريا تطرد دبلوماسيين روسيين بسبب مزاعم بالتجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الروسية في صوفيا، أن دبلوماسيين روسيين، بما في ذلك السكرتير القنصلي الأول للسفارة، سيغادران بلغاريا بسبب نزاع تجسس.

واستدعت وزارة الخارجية البلغارية المبعوث الروسي وقدمت له الطلب يوم الجمعة.

وصرحت السفارة الروسية "لم يتم تقديم أي دليل لتأكيد الأنشطة، الأمر الذي لا يتعارض مع وضعها".

وقال البيان الروسي، إن أحد الرجال كان موظفًا بالسفارة، ووصف الآخر بأنه ممثل تجاري.

وأضافت السفارة: "أننا ننظر أيضًا في قرار السلطات البلغارية بنشر هذه المعلومات قبل ابلاغ السفارة رسميًا، بما يتعارض مع روح العلاقات البناءة التقليدية بين بلدينا".

وفي السابق، قال ممثلو الادعاء البلغاريين إن السكرتير الأول للقنصلية كان يجمع معلومات عن الانتخابات في بلغاريا بينما كان المسؤول التجاري يبحث في قطاع الطاقة وأمن الطاقة في البلاد. وعلى الرغم من أن الرجلين متورطان في التجسس، إلا أنهما لم يتم توجيه تهم إليهما بسبب الحصانة الدبلوماسية.

بينما صرحت روسيا إنها تحتفظ بحقها في الرد "بإجراءات متبادلة".

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وحافظت موسكو وصوفيا على علاقات وثيقة حتى بعد سقوط حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي. وتتقاسم الدولتان السلافية، اللتان تقطنهما أغلبية شرقية، العلاقات الثقافية والتاريخية، وتبقى روسيا أهم مورد للطاقة في بلغاريا.

ومع ذلك، فقد وضعت العلاقة تحت ضغط متزايد بسبب سلسلة من فضائح التجسس في السنوات الأخيرة.

وتأتي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها صوفيا بعد يوم واحد فقط من توجيه الاتهام غيابيًا إلى ثلاثة مواطنين روس بسبب محاولة اغتيال أحد مصنعي الأسلحة البلغاريين في عام 2015.

ووفقًا لمدعين عامين بلغاريين، حاول المشتبه بهم الثلاثة الذين لم يكشف عن اسمائهم تسمم رجل الأعمال "إميليان جيبريف"، وابنه "خريستو جيبريف" ومديره "فالنتين تخشيف"، ونجا الثلاثة منهم.

وفي السابق، ربط تحقيق أجرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية ومنافذ بيع الأسهم البريطانية "بيلينكات" والموقع الروسي "ذا انسيدر"، القضية بوكالة المخابرات الروسية، التي تورط عملائها في الهجوم على العميل الروسي المزدوج "سيرجي سكريبال" في عام 2018 في ساليسبري بالمملكة المتحدة..

وفي أكتوبر 2019، طردت بلغاريا سكرتيرًا آخر بالسفارة الروسية لجمع معلومات سرية. بالإضافة إلى ذلك، رفضت الحكومة في صوفيا منح تأشيرة لملحق الدفاع الروسي المقترح.

ووردت روسيا بطرد دبلوماسي بلغاري من موسكو. نقلًا عن "نيويورك تايمز".

