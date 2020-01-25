كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدارس في هونج كونج بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم السبت، حالة الطوارئ وتمديد إغلاق المدارس حتى 17 فبراير، بسبب فيروس كورونا.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين إلى 41، بعد أن كان 26 قبل يوم، وأصيب أكثر من 1300 شخص بالفيروس على مستوى العالم.

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وفرضت الصين إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأغلقت السلطات خمس مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة السبت، في محاولة لاحتواء المرض.