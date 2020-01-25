كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موريتانيا: نرفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، اليوم السبت، رفض بلاده كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وخاصة التركي، حسبما أوردت "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أمس الجمعة.

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وفي مؤتمر صحفي قال إسماعيل الشيخ، إن الحكومة الإماراتية تدعم بشكل كامل الجهود الأممية والدولية ذات الصلة بإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية، وآخرها مؤتمر برلين، واجتماع دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر، معبرًا عن أمله القريب في انتهاء الأزمة الليبية.

وطالب إسماعيل الشيخ، بتفعيل منظومة الاتحاد المغربي الذي يجمع، بالإضافة إلى موريتانيا، كلاً من الجزائر والمغرب وتونس.