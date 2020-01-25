كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هايكو" الصينية تبدأ مراقبة طبية لمدة 14 يوما للسائحين من "هوبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حكومة هايكو الصينية، إن المدينة ستبدأ مراقبة طبية مركزية لمدة 14 يوما للسياح من مقاطعة هوبي وسط تفشي فيروس كورونا اعتبارا من ظهر السبت، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأضافت إنه لا يُسمح للسائحين من هوبى، وخاصة من مدينة ووهان، بمغادرة الفندق حيث ستتم المراقبة الطبية خلال فترة الـ 14 يومًا.

أكدت مقاطعة هوبي 729 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مع 39 حالة وفاة حتى 24 يناير، حسبما ذكرت سلطات الصحة بالمقاطعة.

وعلي صعيد آخر، قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، إن اليابان أكدت الإصابة الثالثة بفيروس كورونا الصيني.

تأكدت الحالة الأخيرة لامرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش في ووهان، مركز تفشي المرض. وقالت الوزارة إنها وصلت إلى اليابان في 18 يناير.

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وقد ارتفع عدد القتلى جراء تفشي فيروس كورونا في الصين اليوم السبت إلى 41 شخص من 26 في اليوم السابق، بالاضافة الي إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

وفي غضون ذلك، أعلنت أستراليا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو مواطن صيني في الخمسينيات من عمره، كان في ووهان، وقد وصل من الصين في 19 يناير في رحلة قادمة من قوانغتشو، وحالته مستقرة في مستشفى ملبورن.هذه هي أول حالة مؤكدة. هناك حالات أخرى يجري اختبارها يوميًا، وكثير منها حالات سلبية.

كما ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض يوم الجمعة أن لديها 63 مريضًا قيد الملاحظة، مع وجود حالتين مؤكدتين.

نشأ الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في هوبى في أواخر العام الماضي وانتشر في المدن الصينية بما فيها بكين وشانغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.