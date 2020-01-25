“أمكراز” يراسل “المستشارين” حول مشروع قانون محتجز منذ ثلاث سنوات ونصف

اكتفى مكتب مجلس المستشارين، بإحالة مراسلة لوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تتعلق بمدونة التعاضد، المحتجزة بالمستشارين منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف.

واتخذ مكتب المجلس، قرارا رقم 04/02/2020، يقضي بإحالة مراسلة الوزير على اللجنة المختصة، وهي المراسلة، التي تطالب بالإسراع في برمجة ومناقشة مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد.

مدونة التعاضد، صادق عليها مجلس المستشارين أولا بتاريخ 7 يوليوز 2015، وأحالها في اليوم الموالي على مجلس النواب، الذي صادق عليها بدوره يوم 2 غشت 2016، وأحالها من جديد على مجلس المستشارين من أجل القراءة الثانية.

وظل النص التشريعي محتجزا بمجلس المستشارين، منذ بداية غشت 2016، لأن النقابات ترفض مقتضياته، خاصة أن القانون يمنع التعاضديات من الجمع بين الخدمات الصحية والتأمين.