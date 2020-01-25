شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب التبت والان نبدء بالتفاصيل
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين، دون تسجيل وقوع ضحايا حتى الآن، وذكر مركز شبكات الزلازل الصينية، فى بيان اليوم، أن الهزة الأرضية ضربت محافظة دنغتشن فى مدينة تشامدو بمنطقة التبت الساعة 6:56 صباح اليوم بالتوقيت المحلى لبكين.
وقال "لوه كوانج تشيان" رئيس محافظة "دنجتشن"، إن الأهالى شعروا بهزات قوية، كما شعرت بها أيضا القرى والبلدات المجاورة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة وتقصى المزيد من المعلومات عن الوضع.
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