اصابة عاملين اثنين بانفجار قنينة اوكسجين في ورشة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قنينة اوكسجين انفجرت على عمال ورشة لتصليح الدراجات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما اسفر اصابة اثنين منهم عن بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية متخصصة وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.