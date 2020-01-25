اندلاع النيران في خيام للمعتصمين قرب نفق السعدون وسط بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، باندلاع النيران في عدد من خيام المعتصمين قرب نفق السعدون وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النيران اندلعت بعدد من الخيام بالقرب من نفق السعدون باتجاه الخلاني".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات مكافحة الشغب تحاول التقدم من الخلاني باتجاه ساحة التحرير".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات مكافحة الشغب تحاول التقدم من الخلاني باتجاه ساحة التحرير".
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