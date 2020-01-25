شرطة ذي قار: لا نية لدينا لاستعمال العنف ضد المتظاهرين أو فض الاعتصام بالقوة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نود ان نوضح لكم أن شرطة ذي قار وقيادة العمليات وبالاتفاق مع الدكتور علاء الركابي وعدد من المتظاهرين السلميين، تم الاتفاق على فتح طريق بديل لمرور الحالات الطارئة بدلا من الطريق الدولي الذي تم اغلاقه".وأضافت، أنه "اثناء ذلك سادت حاله من الفوضى والتعرض للشرطة من المنفلتين ادت الى اصابه قائد الشرطة وعدد من افراد الشرطة بعد التعرض لهم بالحجارة"، مؤكدة أنه "لا نية لشرطة ذي قار لاستعمال العنف ضد اخوتهم المتظاهرين او فض الاعتصام بالقوة ولا توجد اي قوات قادمة من خارج المحافظة، كما لم تسجل اي اصابات في صفوف ابنائنا من المتظاهرين".

وتابعت، أنه "لاصحة لكل مايتداول وان الدكتور علاء الركابي متواجد مع قائد العمليات وقائد الشرطة بالاجتماع لبحث افضل الطرق لتنظيم التظاهرات وعدم التاثير على الحالة المرورية العامة، كما لاصحة لرفع حاله الانذار (ج) ولا يوجد اي تأهب والأمور طبيعية وهناك تعاون مشترك بين شرطة ذي والمتظاهرين لادامة السلم الاهلي".



ودعت القيادة، الاعلاميين ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الى "تحري الدقة والمصداقية واخذ المعلومة من مصادرها لعدم تظليل الرأي العام، وعلى الجميع التعاون معنا ونبذ التصرفات غير المسؤوله خدمة لمحافظتنا وامنها".

وتناولت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتاعي اخبارا تفيد بوجود نية لدى القوات الامنية بفض اعتصامات محافظة ذي قار بالقوة.