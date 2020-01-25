رويترز: قوات الأمن تطلق النار على متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد

أطلقت قوات الأمن العراقية، السبت، الرصاص الحي على المتظاهرين خلال اقتحامها ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد.

وأظهرت صور قوات الأمن وهي تحتشد لاقتحام الساحة وسط رفض المحتجين الخروج منها لاستكمال مظاهراتهم السلمية.





كما أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أطلقت العديد من قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابات بينهم، فيما نجحت في اقتحام الساحة.

وقامت قوات الأمن في الصباح بمحاولة إعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الأسمنتية بوسط بغداد، مع انسحاب أتباع التيار الصدري.





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واستخدمت قوات جهاز مكافحة الشغب الرصاص الحي، ما أسفر عن مصادمات ما زالت متواصلة وهناك عدد كبير من المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.

وفي وقت سابق، ذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أنه تمت إعادة فتح جميع الطرق المحيطة بساحة التحرير المركزية للمظاهرات في المدينة، واستئناف الحركة فيها.

وفي السياق نفسه، أفاد متظاهرون، السبت، بأن أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحبوا منذ الليلة الماضية من ساحات التظاهر المركزية في ذي قار والبصرة وميسان، وتم رفع خيام الاعتصام ومغادرة الساحات.



وأصدر أتباع الصدر بيانا في ساحة الحبوبي أعلنوا فيه الانسحاب الكامل من ساحة الاعتصام والتظاهر.





وجدد المتظاهرون، في بيانهم، موقفهم الثابت بالرفض القاطع لأي تدخل من أي بلد كان في الشأن العراقي.

وأكدوا الاستمرار في الحراك سلميا ومواصلة اعتصام مفتوح في ساحة اعتصام البصرة حتى تحقيق مطالبهم.

وكان الصدر قد طالب أنصاره، في وقت سابق، بحماية المتظاهرين بعد اعتداءات متكررة من مليشيات موالية لإيران سقط خلالها قتلى وجرحى.