الاحتلال الإسرائيلي يبعد خطيب الأقصى 4 أشهر عن المسجد

الشيخ صبري بعد كسره أمر الإبعاد عن المسجد في صلاة الجمعة

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أمرا بالإبعاد عن المسجد لمدة 4 أشهر.

وقال نجل الشيخ صبري، لـ"العين الإخبارية"، إن قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اقتحمت منزل خطيب الأقصى في القدس، فجر اليوم السبت، وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية طلبت منه مراجعتها يوم غد الأحد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سلمت الشيخ صبري، الأحد الماضي، أمرا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع بتهمة التحريض خلال خطب الجمعة.

Advertisements

ولكن الشيخ صبري رفض اتهامه بالتحريض، مشددا على أنه يوضح الأحكام الشرعية والموقف الإسلامي من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس الشرقية بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.

وحذر الشيخ صبري، في خطبة الجمعة قبل أكثر من أسبوع، من تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءات شرطة الاحتلال على المصلين وحراس المسجد.

وأمس، كسر الشيخ صبري أمر الإبعاد ودخل المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة على الرغم من محاولة شرطة الاحتلال منعه من الدخول.

وفور دخوله المسجد من خلال باب الأسباط في الجدار الشمالي، قام فلسطينيون بحمل الشيخ صبري على الأكتاف وترديد هتاف "الله أكبر".

وصعّدت الشرطة الإسرائيلية، في الأشهر الماضية، من قرارات الإبعاد لمصلين في المسجد الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أشهر.

ومنذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، وصل العشرات من المواطنين والنواب العرب في الكنيست والشخصيات المقدسية إلى منزل الشيخ صبري للتضامن معه.