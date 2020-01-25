أعلنت وزارة الداخلية خلال حفل عيد الشرطة، أنه تم تركيب الماكينات بالأحوال المدنية بالعباسية والسجلات المدنية والمطارات، وسيتم تعمميها.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن تلك الماكينات تعمل بنظام إلكتروني ومربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات بقطاع الأحوال المدنية، موضحا أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
وتابع: "كما تطلب الماكينة إدخال رقم القومي لطلب الخدمة للتأكد من المعلومات التي يعطيها المواطن، ثم يقوم بدفع المبلغ المطلوب بعدها تقدم له الماكينة الخدمة المطلوبة"، لافتا إلى تركيبها بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطار القاهرة وشرم الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيب «ماكينات الأحوال المدنية» بالعباسية والسجلات المدنية والمطارات.. تعرف على طريقة إستعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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