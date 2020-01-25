الدولية للمعلومات: وزيرة الدفاع تقدمت باستقالتها ولن يكون لها أي دور بالشركة

أكدت "​الدولية للمعلومات​" ان وزيرة الدفاع زينة عكر قد تقدمت باستقالتها من الادارة العامة لـ"الدولية للمعلومات"، وبالتالي لن يكون لها أي دور في الشركة طوال فترة توليها صفة رسمية. وأكدت ان الشركة غير متعاقدة مع أية جهة رسمية لبنانية".

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