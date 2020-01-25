شهيب: ستبقى المختارة شوكة في عيون الحاقدين في كل حين

شدد الوزير السابق ​أكرم شهيب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "​المختارة​ ستبقى أبدًا، معجن المحتاجين أيام العوز والعز وشوكة في عيون الحاقدين في كل حين".

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