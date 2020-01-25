أبي رميا: اعطي لشخصها الثقة قبل مثولها امام مجلس النواب

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ أنه "منذ اليوم الاول للثورة قلت ان الجواب على المطالب هو في ​القضاء​ لمحاكمة الفاسدين واسترداد ​الأموال المنهوبة​. ومنذ ​تأليف الحكومة​، أراقب مواقف وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​". وقال "اعطي لشخصها الثقة قبل مثولها امام ​مجلس النواب​. مع الثلاثي ماري كلود نجم والرئيس ​سهيل عبود​ والنقيب ​ملحم خلف​، أملي كبير". إضغط للمزيد

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