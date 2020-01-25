خريش: سنكون داعمين لهذه الحكومة وسنحاسبها بشراسة

لفتت مستشارة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، ​مي خريش​ في حديث إذاعي إلى انه "لدينا ورشة داخلية لتقييم كل أدائنا السياسي كي نكون جاهزين للمرحلة المقبلة". وقال: "لدينا استحقاقين مقبلين هما انتخابات نيابية وبلدية وعلينا ان نكون جاهزين لخوض هذين الاستحقاقين".

ورأى انه "لا شك ان التحدي أمام ​الحكومة​ كبير ونحن نعول عليها بالموضوع الاقتصادي، ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب طمأننا بأنه سيتم ابعاد ال​سياسة​ عن الطاولة، والمهم ان تكسب الحكومة ثقة ​الشعب اللبناني​ وأن تكسب ثقة المجتمع الدولي كي يستطيع اعطاء المساعدات المالية اللازمة للبنان".

وأكدت انه "نحن متفائلون بحذر، لقت بات لدينا حكومة وسنكون داعمين لها وسنحاسب بشراسة لأن هدفنا ان تكون هذه الحكومة ناجحة وان تستطيع ان تنجز".