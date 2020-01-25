شربل: الخطأ الصغير للحكومة سيكون كبيراً في الشارع، وأنا متفائل

أشار وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، أن "هم الولايات المتحدة همها الأول والأخير أمن إسرائيل"، معتبراً أن "الولايات المتحدة تستخدم إيران وحزب الله لترهيب الخليج كي تستفيد وتستثمر خيراتهم وأموالهم بحجة حمايتهم".
واعتبر أن "الشارع هو الذي أنتج خوف السياسيين، وهو الذي أوصل رئيس الحكومة حسان دياب إلى رياض الصلح"، مشيراً إلى أن "الجهة الوحيدة التي صرحت عن مصدر أموالها هي حزب الله، والمصدر إيران، أما بقية الأحزاب فميزانياتها مجهولة المصدر".
ولفت شربل إلى أن الأحزاب اللبنانية "متخاصمة حتى العظم، بجميع القضايا الخدماتية"، وأن "أي خطأ في هذه الحكومة لو كان صغيراً جداً، سوف يكون في المجتمع كبيراً جداً"، مبدياً تفاؤله بهذه الحكومة.
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