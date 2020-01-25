المطران عون التقى جمعيات انسانية ومؤسسات خيرية في عمشيت

إلتقى راعي أبرشية جبيل المارونية، المطران ميشال عون، في دار المطرانية في عمشيت، الجمعيات الإنسانية والمؤسسات الخيرية الفاعلة ضمن نطاق الأبرشية، سعيا إلى مواجهة الصعوبات الاقتصادية والتحديات المعيشية التي يمر بها لبنان، حيث تم التشاور في كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد لا سيما في منطقة جبيل.
وتضمن اللقاء عرضا للأعمال والمشاريع الإنسانية التي تقوم بها هذه المؤسسات، كما تم درس مجموعة من الأفكار واقتراحات لتفعيل دور التنسيق في ما بينها وتطويره في المرحلة المقبلة.
وشكر عون للجميع ما "يبذلونه في خدمة الإنسان، مرتكزين الى كلام البابا فرنسيس الذي أوضح أن إعلان الإنجيل في الواقع يكون أكثر صدقية بفضل المحبة الملموسة التي من خلالها يشهد رسل المسيح لإيمانهم به".
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