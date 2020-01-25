سلطات هونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ تحسبا لفيروس كورونا

أعلنت سلطات ​هونغ كونغ​ ​حالة الطوارئ​ في البلاد، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" في ​الصين​، مع إلغاء جميع الاحتفالات برأس السنة الصينية، وتعليق الزيارات الرسمية للصين، وتم تمديد إغلاق المدارس حتى 17 شباط.

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