سامي الجميل: انتخابات نيابية مبكرة هي الحل ليستعيد الشعب القرار

لفت رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​الحكومة​ السابقة محاصصة، الحكومة الحالية محاصصة، الحكومة السابقة تضع موازنة الغرائب والحكومة الحالية تتبنى موازنة الغرائب و​مجلس النواب​ يتمترس وراء جدار العار وجدار العار يرتفع و ​لبنان ينتفض​"، معتبرا أن "​انتخابات​ نيابية مبكرة هي الحل ليستعيد الشعب القرار والمبادرة عبر المؤسسات".

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